Son Dakika Haberleri: Şarkışla'da kros yarışması yapıldı
Son Dakika Spor Şarkışla'da kros yarışması yapıldı

Şarkışla'da kros yarışması yapıldı

23 dakika önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler arasında kros yarışması düzenlendi.

Şarkışla'da kros yarışması yapıldı, System.String[]

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler arasında kros yarışması düzenlendi.

"Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Sivas" etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri arasında gerçekleştirilen yarışmada 2 bin, 3 bin ve 4 bin metre koşuldu.

Şarkışla Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Ayçiçek, kros müsabakasına ilçedeki ortaokullardan 50 erkek, 46 kız, liselerden 18 erkek ve 5 kız olmak üzere 119 öğrencinin katıldığını söyledi.

Yarışmaları izleyen Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve Milli Eğitim Şube Müdürleri Murat Kalkan ile Saffet Uzun da öğrencilere başarı diledi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde ödüllendirileceğini belirtildi.

Şarkışla, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kangal köpeğinin tescili alındı! Artık yurt dışına kaçırılamayacak
Erdal Beşikçioğlu, başrol oynadığı Behzat Ç. dizisinin kadrosunda ayrılıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gizli bilgilerine ulaşan 5 memura hapis cezası Asker selamı yüzünden tepki gösterilen Merih Demiral için Juventus'tan açıklama: Herkes ifade özgürlüğüne sahip

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 15:59:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şarkışla'da kros yarışması yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]