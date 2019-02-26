Şarkışla'da Kütüphane Açılışı

Şarkışla
ilçesinde Sefil Selimi Ortaokuluna yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, açılış töreninde, kütüphanenin yapılmasında ve kitap temininde emeği geçenlere teşekkür etti.
Sefil Selimi Ortaokulu Okulu Müdürü Yusuf Doğan
da kütüphanenin ismini öğrencilerle yaptıkları anket sonucuna göre okuma aşkıyla gözünü kaybeden Cemil Meriç
ismini verdiklerini belirtti.
Açılışın ardından Kaymakam Pektaş, kütüphanede öğrencilerle kitap okudu.
Törene, Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube müdürleri Murat Kalkan
ve Saffet Uzun da katıldı.