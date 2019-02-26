Son Dakika Haberleri: Şarkışla'da Kütüphane Açılışı

Şarkışla'da Kütüphane Açılışı

57 dakika önce

Şarkışla ilçesinde Sefil Selimi Ortaokuluna yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Şarkışla'da Kütüphane Açılışı, System.String[]
Şarkışla ilçesinde Sefil Selimi Ortaokuluna yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, açılış töreninde, kütüphanenin yapılmasında ve kitap temininde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sefil Selimi Ortaokulu Okulu Müdürü Yusuf Doğan da kütüphanenin ismini öğrencilerle yaptıkları anket sonucuna göre okuma aşkıyla gözünü kaybeden Cemil Meriç ismini verdiklerini belirtti.

Açılışın ardından Kaymakam Pektaş, kütüphanede öğrencilerle kitap okudu.

Törene, Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube müdürleri Murat Kalkan ve Saffet Uzun da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:15 Kaynak: AA

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