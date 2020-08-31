Şarkışla'da LGS'de dereceye giren öğrencilere ödül verildi - Son Dakika

Ödül törenine, Belediye Başkan Vekili Uğur Taş, İlçe Emniyet Müdürü Aşır Sakik, Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz , Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan , okul müdürleri ve veliler katıldı.

Dereceye giren öğrencilere Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından gönderilen ödüller verildi.

Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen'den öğrenciler hakkında bilgi alan Kaymakam Mehmet Erdem, öğrencileri tebrik etti.

Öğrenciler için Hükümet Konağı önünde ödül töreni düzenlendi.

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