Son dakika haber: Şarkışla'da mesire alanında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber: Şarkışla'da mesire alanında çıkan yangın söndürüldü

11.04.2022 17:02

Son dakika habere göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mesire alanında çıkan yangın söndürüldü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mesire alanında çıkan yangın söndürüldü.

Gümüştepe köyü Yapıaltın barajı kenarındaki mesire alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve özel idare ekipleri sevk edildi.

Yangın, şiddetli rüzgara rağmen kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Orman İşletme Ağaçlandırma Şefi Tarık Karabağ, AA muhabirine, 1200 metrekare bir alanda örtü yangını çıktığını belirterek, "Kısa sürede kontrol altına alındı ve itfaiye ekiplerimizin soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Son dakika haber: Şarkışla'da mesire alanında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber: Şarkışla'da mesire alanında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber: Şarkışla'da mesire alanında çıkan yangın söndürüldü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Şarkışla'da mesire alanında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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