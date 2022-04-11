Son dakika haber: Şarkışla'da mesire alanında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mesire alanında çıkan yangın söndürüldü.

Gümüştepe köyü Yapıaltın barajı kenarındaki mesire alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve özel idare ekipleri sevk edildi.

Yangın, şiddetli rüzgara rağmen kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Orman İşletme Ağaçlandırma Şefi Tarık Karabağ, AA muhabirine, 1200 metrekare bir alanda örtü yangını çıktığını belirterek, "Kısa sürede kontrol altına alındı ve itfaiye ekiplerimizin soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.