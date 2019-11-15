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Şarkışla'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

7 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi.

Şarkışla'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği, System.String[]

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezindeki programda Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Özköse, konferans verdi.

Programa Şarkışla Belediye Başkan Vekili Cihat Gündoğdu, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Emniyet Müdürü Hasan Uludağ ve vatandaşlar katıldı.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Şarkışla, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:18 Kaynak: AA
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