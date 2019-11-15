Şarkışla'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği
7 saat önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:18 Kaynak: AA
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi.
Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezindeki programda Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Özköse, konferans verdi.
Programa Şarkışla Belediye Başkan Vekili Cihat Gündoğdu, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Emniyet Müdürü Hasan Uludağ ve vatandaşlar katıldı.
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Tampon bölgede 5 gündür bekleyen DEAŞ'lı terörist az önce ABD'ye uçakla sınır dışı edildi Instagram fenomenlerini korkutan algoritma değişikliği İBB, Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesi için Fatih Kaymakanlığı'na yazı göndermedi Son dakika: Siyanürlü intiharlarla ilgili konuşan İmamoğlu: İnsanlarımız sıkıntı içindeyse İstanbul görevini yapmamıştır