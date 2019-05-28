Son Dakika Haberleri: Şarkışla'da motosiklet denetimi
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Şarkışla'da motosiklet denetimi

3 saat önce

Şarkışla Emniyet Müdürlüğü ilçede motosiklet denetiminde bulundu.

Şarkışla'da motosiklet denetimi, System.String[]
Şarkışla Emniyet Müdürlüğü ilçede motosiklet denetiminde bulundu.
İlçe merkezinde uygulama yapan trafik polisleri tescilsiz ve abartı egzoz kullanan motosikletleri trafikten men ederek cezai işlem uyguladı.
Şarkışla Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın huzur ve sükununun korunması için uygulamanın devam edeceğini söyledi. Gelen ihbarları titizlikle değerlendirdiklerini belirten Uludağ, trafik polislerinin yanı sıra diğer şubelerde görev yapan polislerin de uygulamalara katıldığını ifade etti.
Uludağ, yıl içerisinde şuana kadar 49 motosikletin trafikten men edildiğini aktararak, "Vatandaşlarımızın huzuru, yaşanabilecek üzücü kazaların önüne geçilebilmesi, yaralanma ve can kaybı gibi olayların yaşanmaması için trafik denetimlerimiz devam edecektir." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:23 Kaynak: AA
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