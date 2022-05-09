Şarkışla'da motosiklet kazası 1 yaralı - Son Dakika
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Şarkışla'da motosiklet kazası 1 yaralı

09.05.2022 16:42
Şarkışla'da motosiklet kazası 1 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 işi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 işi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçe merkezi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. A.Ç. (55) motosikleti ile seyir halindeyken G.C. (65) yönetimindeki 33 PG 393 plakalı Opel marka otomobilin çarpması sonucu düşerek kafasını kaldırıma çarptı. Yaralanan A.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - SİVAS

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Cumhuriyet Caddesi, Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şarkışla'da motosiklet kazası 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkışla'da motosiklet kazası 1 yaralı - Son Dakika
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