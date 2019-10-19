Son Dakika Haberleri: Şarkışla'da Muhtarlar Günü kutlandı
Son Dakika Güncel Şarkışla'da Muhtarlar Günü kutlandı

Şarkışla'da Muhtarlar Günü kutlandı

1 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şarkışla'da Muhtarlar Günü kutlandı, System.String[]

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Muhtarlar, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sundu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Şarkışla Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Mehmet Erdem, muhtarların vatandaşlar ile kurumlar arasında köprü olduğunu söyledi.

Programın sonunda, hilal oluşturan muhtarlar Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için selam durdu.

Programa, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İl Genel Meclis Üyeleri Burhanettin Uğurlu, Orhan Tamer, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özgür Gencer, Emniyet Müdürü Hasan Uludağ ve kurum amirleri katıldı.

Şarkışla, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:34 Kaynak: AA
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