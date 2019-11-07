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Son Dakika Güncel Şarkışla'da öğrencilerden hastalara ziyaret

Şarkışla'da öğrencilerden hastalara ziyaret

6 saat önce

Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında hasta ziyareti yaptı.

Şarkışla'da öğrencilerden hastalara ziyaret, System.String[]

Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında hasta ziyareti yaptı.

Okulun müdürü Süleyman Sipahi, müdür yardımcısı Taner Demir, öğretmen ve öğrenciler, hasta ve yakınlarına lokum ikram ederek, gül dağıttı.

Yaptıkları hasta ziyaretinde haftanın önemi hakkında bilgi verdiklerini belirten Sipahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Belki sağlığımızın kıymetini hastalarımızın yanında daha iyi anlıyoruz. Farkındalık meydana getirelim diye hastanemize geldik. Bu vesile ile hastane yönetimimize teşekkür ediyor, hastalarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.

Hasta ve yakınları da böylesine anlamlı bir günde kendilerini unutmayan Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve idarecilerine teşekkür etti.

Taner Demir, Şarkışla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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