Şarkışla'da öğretmenlere afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görev yapan öğretmenlere afet farkındalık eğitimi verildi.

AFAD formatörü Feyyaz Coşkun ve Tuğrul Ayana tarafından Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 704 öğretmen, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde afet farkındalık eğitimine katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, "AFAD tarafından 2021 yılı, 'afet eğitim yılı' olarak belirlendi. Bu kapsamda AFAD formatörleri tarafından verilen eğitim programına ilçemiz de dahil edildi." dedi.

Ergen, eğitimin ilk gününde köy ve beldelerde, ikinci gününde ise ilçe merkezinde görev yapan öğretmenlere eğitim verildiğini dile getirdi.