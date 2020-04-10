Şarkışla'da öğretmenlere kitap hediye edildi - Son Dakika

Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdülsamet Atalay, ilçedeki öğretmenlere kitap hediye etti.

Hassas bir dönemden geçildiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, "Fedakar öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek, mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak bağlamında güzel bir projeye imza attık. Evde kalan öğretmenlerimize boş vakitlerini değerlendirmeleri için kitap hediye ettik." dedi.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Abdüssamet Atalay ise "Öğretmenlerimizin akıllarının okullarında ve öğrencilerinde olduğunu biliyoruz. Bizi de kendi yanlarında hissetmeleri için böyle bir proje düşündük. Zevkle okuyacaklarını düşündüğümüz mesleki gelişim kitaplarını öğretmenlerimizin tamamına hediye ettik." ifadelerini kullandı.