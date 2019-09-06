Son Dakika Haberleri: Şarkışla'da öğretmenlere trafik eğitimi verildi
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Şarkışla'da öğretmenlere trafik eğitimi verildi

1 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğretmenlere trafik eğitimi verildi.

Şarkışla'da öğretmenlere trafik eğitimi verildi, System.String[]

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğretmenlere trafik eğitimi verildi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde Şarkışla Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, trafiğin tanımı ve unsurları, trafikte insanların oynadığı roller, trafik güvenliğinin önemi, trafik güvenliğinde temel davranış konuları anlatıldı.

Şarkışla Milli Eğitim Şube Müdürü Saffet Uzun, burada yaptığı konuşmada, eğitimin ana unsurunun insan olduğunu belirtti.

Okul içi ve dışında öğretmenlerin tavrının çok önemli olduğunu vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Küçük ihmallerin büyük toplumsal bedellere dönüştüğünü şerit ihlallerinin, sinyal vermemenin, kemer takmamanın yol açtığı kaza ve kayıpları düşündüğümüzde görebiliriz. Sizlerle yetişen öğrencilerimiz, trafiği ve kendisini tehlikeye atmamak için yaya geçidinden veya üst geçitten geçecek ya da sizinle yetişen öğrencilerimiz sürücü koltuğuna oturduğunda size ve çocuklarımıza, topluma zarar vermeden, kişiyi tehlikeye atmadan araç kullanmayı öğrenecek."

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları tarafından verilen eğitim seminerinde öğretmenler, slayt eşliğinde trafik eğitimi aldı.

Emniyet Müdürlüğü, Şarkışla, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:30 Kaynak: AA
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