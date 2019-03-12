Son Dakika Haberleri: Şarkışla'da Okul Müdürleri Toplantısı

Şarkışla'da Okul Müdürleri Toplantısı

1 saat önce

Şarkışla ilçesinde okul müdürleri toplantısı düzenlendi.

Şarkışla'da Okul Müdürleri Toplantısı, System.String[]
Şarkışla ilçesinde okul müdürleri toplantısı düzenlendi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi, Spor Sivas Projesi, Sivas Kongresi'nin Yüzüncü Yıl Etkinlikleri, eğitimde kalitenin yükseltilmesi, okul ve öğrencilerin güvenliğinin artırılması konuları görüşüldü.

Güvenlik konusunda okul idarecilerin güvenlik kameralarına önem vermesini isteyen Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, "Okullarımızdaki güvenlik kameralarının çalışıp çalışmadığını, kayıt yapıp yapmadığını kontrol edip, varsa bir aksaklık, eksiklik noksanlık, bunları giderme hususunda çalışmalar yapmalıyız." dedi.

Okul müdürlerinden, pansiyonlarda kalan öğrencilere önem verilmesini isteyen Pektaş, "Yaz mevsiminin gelmesiyle, mevsim itibariyle artık gençleri kapalı mekanlarda tutmak biraz zorlaşıyor. En azından eğitim öğretim yılının sonuna kadar bu noktada biraz daha üzerimize fazla görev düştüğünün bilinciyle hareket etmemizin gerekliliğine inanıyorum. Bu noktada da sizlerin desteğini özellikle bekliyoruz." diye konuştu.

Programa, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Bilgiç, Murat Kalkan, Saffet Uzun ve okul idarecileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:56 Kaynak: AA

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