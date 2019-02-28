Son Dakika Haberleri: Şarkışla'da Okullar Arası Bilgi Yarışması

Şarkışla'da Okullar Arası Bilgi Yarışması

7 dakika önce

Şarkışla ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması yapıldı.

Şarkışla'da Okullar Arası Bilgi Yarışması, System.String[]
Şarkışla ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması yapıldı.

Anafartalar Ortaokulu'nda gerçekleştirilen yarışmaya okullar gruplar halinde katıldı. Çekişmeli geçen yarışmada gruplarında Cemel Ortaokulu, Şehit Tuncer Çeliker Yatılı Bölge Okulu, Anafartalar Ortaokulu ve Sefil Selimi Ortaokulu birinci oldu.

Birinci olan okullar, yarınki ilçe finaline katılacak. Finalin birincisi, Sivas'ta yapılacak ortaokullar arası bilgi yarışmasında Şarkışla ilçesini temsil edecek.

Yarışmayı Şarkışla Milli Eğitim Müdür Vekili Saffet Uzun, Şube müdürleri Mehmet Bilgiç ve Murat Kalkan ile okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:15 Kaynak: AA

Şarkışla, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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