Şarkışla'da Okullar Arası Bilgi Yarışması Sona Erdi
1 saat önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması sona erdi.
Sivas
'ın Şarkışla
ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması sona erdi. Aşık Veysel
Gençlik ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen okullar arası bilgi yarışmasının finalinde Cemel Ortaokulu ile Sefil Selim
Ortaokulu yarıştı. Yarışmada 240 puanla Sefil Selimi Ortaokulu birinci oldu.
Yarışmayı Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Milli Eğitim Müdür Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube müdürleri Mehmet Bilgiç
, Saffet Uzun ve Murat Kalkan
, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler izledi.
İlçe Kaymakam Pektaş yarışma sonrası öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:25 Kaynak: AA
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