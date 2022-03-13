Şarkışla'da ÖSYM sınavları öncesinde toplantı yapıldı - Son Dakika
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Şarkışla'da ÖSYM sınavları öncesinde toplantı yapıldı

13.03.2022 10:02
Şarkışla'da ÖSYM sınavları öncesinde toplantı yapıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen toplantıda, haziranda yapılacak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavlarında alınması gereken önlemler görüşüldü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen toplantıda, haziranda yapılacak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavlarında alınması gereken önlemler görüşüldü.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'ndeki bilgilendirme toplantısına, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Tugay Keten, ÖSYM şube müdürleri Mustafa Akyol, Sadık Çelik, İlçe Sınav Koordinatörü Doç. Dr. Adem Karakaş ve sınavlarda görev alacak öğretmenler katıldı.

Dolaş, burada yaptığı konuşmada, 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ÖSYM sınavlarına hazır olduklarını dile getirerek, "Bu sınavlara yaklaşık 1700 civarı bir başvuru var ama bu sayının artacağını düşünüyoruz. Gemerek ve Altınyayla ilçelerimizin de bu sınava katılım için ilçemizi tercih edeceğini düşünüyoruz." dedi.

ÖSYM şube müdürleri de toplantı hakkında bilgi vererek sınav tarihine kadar yapılması gerekenleri anlattı.

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Necip Fazıl Kısakürek, Hisarcık, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şarkışla'da ÖSYM sınavları öncesinde toplantı yapıldı - Son Dakika
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