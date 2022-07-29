Sivas'ta tırla çarpışan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta tırla çarpışan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı

29.07.2022 00:26
Sivas'ta tırla çarpışan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı

Şarkışla'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şarkışla'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sivas- Kayseri karayolunda seyreden O.K. idaresindeki 38 AGR 842 plakalı otomobil, Dört Yol Kavşağı'nda N.B'nin kullandığı 58 ACU 633 plakalı tırla çarpıştı.

Savrulan otomobil, sinyalizasyon direklerine çarptıktan sonra orta refüjde durdu.

Kazada O.K. ile araçtaki E.Ü. yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edilen yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Şarkışla, Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta tırla çarpışan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas'ta tırla çarpışan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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