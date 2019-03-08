Son Dakika Haberleri: Şarkışla'da "Özel Öğrenciler" İçin Program Düzenlendi

Şarkışla'da "Özel Öğrenciler" İçin Program Düzenlendi

38 dakika önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "özel öğrenciler için" program düzenlendi.

Şarkışla'da
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "özel öğrenciler için" program düzenlendi.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Meslek Liseleri ile Yalnız Değilsiniz" ve "Meslek Liseleri Hayatımızı Güzelleştiriyor" sloganıyla ilçedeki özel gereksinimli çocuklar ve ailelerinin keyifli bir gün geçirmesini sağladı.

Öğrenciler, palyaço kıyafeti giyerek özel gereksinimli çocukları eğlendirirken, aileleri için yemek hazırladı.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdussamet Atalay, yaptığı konuşmada Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencilerinin, özel gereksinimli çocukların eğlenerek öğrenmelerine fırsat sunmak ve hayal dünyalarını geliştirmek için programı düzenlediklerini söyledi.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencilerinin ise özel gereksinimli çocukların ailelerine yeterli ve dengeli beslenme ile ilgili bilgi verdiğini belirten Atalay, "Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencilerimiz de kişisel bakım ve hijyen hakkında bilgi verdi. Bu etkinliklerimizin daha geniş kitlelere ulaşması için programlarımıza devam edeceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:26 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Nene Hatun, Sivas, Şarkışla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nükleer Silahlarda Kullanılan Madde Sivas'ta Ele Geçirildi Sivas'ta 'Kırmızı Cıva' Ele Geçirildi

Sakarya'nın İhracatı 53 İlin İhracatını Geride Bıraktı Ordu'da Bir Garip Olay! Vatandaşlar, Cenazeyi Geri Çıkartmak Kaydıyla Defnedebildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 15:04:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şarkışla'da "Özel Öğrenciler" İçin Program Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]