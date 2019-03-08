Şarkışla'da "Özel Öğrenciler" İçin Program Düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "özel öğrenciler için" program düzenlendi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "özel öğrenciler için" program düzenlendi.



Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Meslek Liseleri ile Yalnız Değilsiniz" ve "Meslek Liseleri Hayatımızı Güzelleştiriyor" sloganıyla ilçedeki özel gereksinimli çocuklar ve ailelerinin keyifli bir gün geçirmesini sağladı.



Öğrenciler, palyaço kıyafeti giyerek özel gereksinimli çocukları eğlendirirken, aileleri için yemek hazırladı.



Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdussamet Atalay, yaptığı konuşmada Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencilerinin, özel gereksinimli çocukların eğlenerek öğrenmelerine fırsat sunmak ve hayal dünyalarını geliştirmek için programı düzenlediklerini söyledi.



Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencilerinin ise özel gereksinimli çocukların ailelerine yeterli ve dengeli beslenme ile ilgili bilgi verdiğini belirten Atalay, "Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencilerimiz de kişisel bakım ve hijyen hakkında bilgi verdi. Bu etkinliklerimizin daha geniş kitlelere ulaşması için programlarımıza devam edeceğiz." dedi.

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