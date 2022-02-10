Şarkışla'da pancar üreticilerinin ödemelerine başlandı - Son Dakika

Kayseri Şeker, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çiftçilere pancar bedeli ödemelerine başladı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Halis Lektemur, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021-2022 kampanya dönemi pancar bedeli ödeme takvimi kapsamında ilçede pancar üretimi yapan 709 kişiye 44 milyon 245 bin 923 lira ödeneceğini söyledi.

Lektemur, pancar üreticilerinin hesaplarına yatan paraları ilgili bankadan almaya başladıklarını belirtti.