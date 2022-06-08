Şarkışla'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Şarkışla'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

08.06.2022 17:53
Şarkışla'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sağanak ve dolu, tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sağanak ve dolu, tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Tarım arazilerinde incelemelerde bulunan Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, ellerinden gelen yardımı yapmaya çalışacaklarını söyledi.

İlçede dün akşam etkili olan sağanak ve dolunun ekili arazilere zarar verdiğini dile getiren Topçu, "Küçükyüreğil, Büyükyüreğil, Demirköprü, İğdeliören, Yapracık köylerinde hasar tespitinde bulunduk. Tespitlerimizi rapor haline getirerek ilgili mercilere başvuruda bulunacağız." dedi.

Yaklaşık 200 dönüm ekili arazinin zarar gördüğünü belirten Topçu, arpa, buğday, patates ekili alanlarda hasarın daha fazla olduğuna dikkati çekti.

Topçu, bazı tarlalardaki su boruları ve fıskiyeleri de selin götürdüğünü ifade etti.

İğdeliören köyü muhtarı Sarettin Bulut da köy arazisindeki ekinleri dolunun vurduğunu, arazide incelemelerde bulunduklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Musluk hortumu ile itfaiyeye destek verdi Musluk hortumu ile itfaiyeye destek verdi
Kaynak: AA

Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarkışla'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:03 İtibar davasını kazanan Johnny Depp, Amber Heard'ın kendisine ödeyeceği 8 milyon dolardan vazgeçebilir
17:41 Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, üretici ile market arasındaki fiyat farkına isyan etti
17:23 Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın "Aşık oluyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı
17:21 Köpek sandığı timsahı seven adam, tek bacağından oldu
17:10 Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
17:08 Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı!
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
16:58 Taksi şoförü tartışma yaşadığı motosikletliyi ezmeye çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'ten ilginç itiraf
16:23 Yarışmanın yapımcılarına kızının bakire olduğu bilgisini veren anne, genç kızı sinirlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 18:10:25. #1.12#
SON DAKİKA: Şarkışla'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement