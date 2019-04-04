Şarkışla'da "Sağlıklı Beslen Harekete Geç" Projesi

Şarkışla
ilçesinde "Sağlıklı Beslen Harekete Geç" projesi hayata geçirildi.
Şarkışla Atatürk
İlkokulu sınıf öğretmenleri Hatice
Yağcı ve Meltem Hoşça "Sağlıklı Beslen, Harekete Geç" projesi çerçevesinde seminer düzenledi.
Okuldaki seminere Şarkışla Devlet Hastanesi
diyetisyeni Nazire Teke konuşmacı olarak katıldı.
Teke, öğrencileri sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konusunda sinevizyon gösterimi eşliğinde bilgilendirdi.
Programa katılan Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişi Turhan Önder, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube müdürleri Murat Kalkan
ve Saffet Uzun ile Okul Müdürü Mustafa Karataş
, öğrencilere elma dağıttı.
Önder, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, Teke'ye plaket verdi.