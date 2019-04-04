Son Dakika Haberleri: Şarkışla'da "Sağlıklı Beslen Harekete Geç" Projesi

Şarkışla'da "Sağlıklı Beslen Harekete Geç" Projesi

27 dakika önce

Şarkışla ilçesinde "Sağlıklı Beslen Harekete Geç" projesi hayata geçirildi.

Şarkışla'da
Şarkışla ilçesinde "Sağlıklı Beslen Harekete Geç" projesi hayata geçirildi.

Şarkışla Atatürk İlkokulu sınıf öğretmenleri Hatice Yağcı ve Meltem Hoşça "Sağlıklı Beslen, Harekete Geç" projesi çerçevesinde seminer düzenledi.

Okuldaki seminere Şarkışla Devlet Hastanesi diyetisyeni Nazire Teke konuşmacı olarak katıldı.

Teke, öğrencileri sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konusunda sinevizyon gösterimi eşliğinde bilgilendirdi.

Programa katılan Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişi Turhan Önder, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube müdürleri Murat Kalkan ve Saffet Uzun ile Okul Müdürü Mustafa Karataş, öğrencilere elma dağıttı.

Önder, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, Teke'ye plaket verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:02 Kaynak: AA

Hatice Çarpar, Şarkışla Devlet Hastanesi, Şarkışla, Güncel
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