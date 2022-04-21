Şarkışla'da "Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Parkı" yeşillendiriliyor - Son Dakika
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Şarkışla'da "Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Parkı" yeşillendiriliyor

21.04.2022 14:39
Şarkışla'da "Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Parkı" yeşillendiriliyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ilkokul öğrencileri Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Parkı'na meyve fidanı dikti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ilkokul öğrencileri Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Parkı'na meyve fidanı dikti.

Valiliğin kent genelinde hayata geçirdiği "Sivas için 700 Fikir 700 Proje" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte Milli Egemenlik İlkokulu öğrencilerine velileri ve ilçe protokolü eşlik etti.

Kaymakam Gökhan Dolaş, burada yaptığı açıklamada, elma, vişne, kiraz gibi çeşitli meyve fidanlarıyla parkı yeşillendireceklerini belirterek, "Çocuklarımızla beraber geleceğimiz için fidan dikiyoruz. İlçemizdeki diğer park ve okul bahçelerini de yeşillendirmeye devam edeceğiz. Toplamda 300 meyve fidanını toprakla buluşturacağız. Böylece çocuklarımız parklarda oynarken bu meyvelerden istifade etmiş olacak." diye konuştu.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ise okullardan, vatandaşlardan talep gelmesi durumunda yeşil alanlar oluşturulması için her türlü desteği vereceklerini vurgulayarak, "Neticede meyveler yetiştiği zaman burası cıvıl cıvıl olacak, çocuklar meyveleri toplamak için parklara gelecek. Çok güzel bir proje." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarkışla'da 'Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Parkı' yeşillendiriliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkışla'da "Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Parkı" yeşillendiriliyor - Son Dakika
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