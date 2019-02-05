Şarkışla'da "Sıfır Atık Projesi" Tanıtıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Sıfır Atık Projesi" tanıtım toplantısı düzenlendi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Sıfır Atık Projesi" tanıtım toplantısı düzenlendi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından himaye edilen "Sıfır Atık Projesi" tanıtım toplantısı, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'ndeki seminer salonunda gerçekleştirildi.



Toplantıda, atıklar ve çevreye verdiği zararlar hakkında katılımcılar bilgilendirildi.



Projenin sisteme geçtiği, kurum ve kuruluşların Entegre Çevre Bilgi Sistemi'ne (EÇBS) şubat ayı sonuna kadar kayıt yaptırmaları gerektiği bilgisi verildi.



Toplantıya, Kaymakam Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Osman Özkan, kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.

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