Son Dakika Haberleri: Şarkışla'da silah kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Şarkışla'da silah kaçakçılığı operasyonu

21 dakika önce

Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda ruhsatsız 5 tabanca ile 712 mermi ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Şarkışla'da silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda ruhsatsız 5 tabanca ile 712 mermi ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 aydır takip ettikleri şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda T.K. (39), İ.Ü. (42) ve M.Ç. (35) gözaltına alındı, ruhsatsız 5 tabanca, 712 mermi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şarkışla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erhan Çelik'ten gözaltı iddiasına sert tepki Yolcunun valizinden silah parçaları çıktı Erhan Çelik'ten yeni açıklama: Hakkımda yakalama kararı yok Son dakika! ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 16:39:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şarkışla'da silah kaçakçılığı operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]