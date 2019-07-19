Şarkışla'da silah kaçakçılığı operasyonu
21 dakika önce
Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda ruhsatsız 5 tabanca ile 712 mermi ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.
Şarkışla Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:17 Kaynak: AA
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda ruhsatsız 5 tabanca ile 712 mermi ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 aydır takip ettikleri şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda T.K. (39), İ.Ü. (42) ve M.Ç. (35) gözaltına alındı, ruhsatsız 5 tabanca, 712 mermi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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