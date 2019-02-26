Son Dakika Haberleri: Şarkışla'da Tkdk Bilgilendirme Toplantısı

Şarkışla'da Tkdk Bilgilendirme Toplantısı

1 saat önce

Şarkışla ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Sivas İl Koordinatörlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Şarkışla'da Tkdk Bilgilendirme Toplantısı, System.String[]
Şarkışla ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Sivas İl Koordinatörlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi Seminer Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Uğur Furkan Yurt, Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Hakan Kaya ve çiftçiler katıldı.

TKDK Sivas İl Koordinatörlüğü görevlileri Fahri Uçgan, Pınar Çiftçi ve Emrah Recep tarafından, katılımcılara TKDK IPARD-5 başvuru çağrı ilanı ve desteklenecek tedbirlere ilişkin bilgi verildi.

Uçgan, toplantıda yaptığı konuşmada, her yıl TKDK olarak il koordinatörlüğünde çağrıya çıktıklarını, tarım ve hayvancılıkla ilgili destekleri uygulamaya çalıştıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:48 Kaynak: AA

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