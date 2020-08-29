Şarkışla'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Eyüp Şimşek (33) idaresindeki 38 EM 862 plakalı otomobil, Yıldırım Mahallesi İbrahim Göker Parkı karşısındaki kavşakta, Rıza Yasak (53) yönetimindeki 58 TP 769 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçta sıkışan sürücü ve beraberindeki Gül Kaya (64), yaralandı.
İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 18:41 - Kaynak: AA
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