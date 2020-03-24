Şarkışla'da tüm cadde ve sokaklar koronavirüse karşı ilaçlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarkışla'da tüm cadde ve sokaklar koronavirüse karşı ilaçlandı - Son Dakika

Şarkışla'da tüm cadde ve sokaklar koronavirüse karşı ilaçlandı

6 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Cihat Gündoğdu, çalışmalara aralıksız devam edileceğini söyledi.

Vatandaşlardan da tedbirler kapsamında alınan kurallara uymalarını isteyen Gündoğdu, "Bilindiği gibi küresel bir tehdit haline gelen koronavirüsle tüm dünya ile birlikte ülkemiz de mücadele ediyor. Bu kapsamında biz de belediye olarak pazar yerleri, camiler, bankalar, tüm kamu kurum ve kuruluşlara ait binaların dezenfekte işlemlerini yaptık. Şu anda da arkadaşlarımız ilçemizin en yoğun noktası çarşı merkezinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyorlar." dedi.

Alt yapı çalışmalarını geçici olarak durdurduklarını aktaran Gündoğdu, "Bu mücadelede hijyen ve temizliğin ne kadar önemli olduğunu Sağlık Bakanlığımız iletişim kanallarıyla sürekli bizlere hatırlatmaya devam ediyor. Bizler de herhangi bir su kesintisine meydan vermeme adına altyapı çalışmalarımızı da tümüyle durdurduk. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmasınlar." ifadelerini kullandı.

Şarkışla'da tüm cadde ve sokaklar koronavirüse karşı ilaçlandı

Şarkışla, Gündoğdu, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:54 Kaynak: AA

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