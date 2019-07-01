Şarkışla'da uyuşturucu operasyonu
50 dakika önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 59 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:04 Kaynak: AA
'ın Şarkışla
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 59 kök Hint keneviri ele geçirildi. Narkotik
suçlara yönelik çalışma yapan polis ekipleri, 59 kök Hint keneviri, 3 kuru sıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 1 kama ve 27 av fişeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheliye ise 3 bin 882 lira idari para cezası uygulandı.
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