Şarkışla'da

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, İçişleri Bakanlığının koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından Şarkışla Kaymakamlığı bünyesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturulduğunu söyledi.

Sosyal mesafenin korunduğu toplantı sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Erdem, "İlçemiz genelinde 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. İhtiyaç olması halinde, özellikle tek başına yaşayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması için 112 çağrı merkezi veya 'Şarkışla Vefa Destek İletişim Merkezi' 512 10 04 telefonları aramaları halinde ihtiyaçları ekipler tarafından karşılanacak." dedi.