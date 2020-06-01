Şarkışla'da Vefa Sosyal Destek Gurubunda görev alan öğretmenlere hediye - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda gönüllü görev alan öğretmenlere hediye verildi.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, ilçe merkezinde, köylerde ve mezralarda, Maarif Vefa Sosyal Destek Gurubunda gönüllü görev yapan öğretmenleri makamında kabul etti.

Erdem, görev alanlara, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın teşekkürlerini ileterek, Ayhan tarafından gönderilen hediyeleri takdim etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarının ilçe merkezi, beldeler, köyler ve mahallelerde hiçbir aksaklığa mahal vermeden 24 saat esasıyla görev yaparak, vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirdiğini aktaran Erdem, "Koronavirüs salgını dolayısıyla gecelerini gündüzlerine katarak milletimiz için canla başla çalışan sağlık çalışanlarımız, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz, polislerimiz, jandarma teşkilatımızın mensupları, kurum müdürlerimiz ve bu mücadelede emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen de öğretmenlerin bir kısmını makamında kabul etti, bir kısmını da evlerinde ziyaret etti.

Ergen, Vali Salih Ayhan'ın gönderdiği hediyeleri öğretmenlere takdim ederek, evlerinde gönüllü maske diken öğretmen ve velilere de teşekkür belgesi verdi.