Şarkışla'da Veliler Sertifika Aldı
59 dakika önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde açılan aile eğitimi kursunu başarıyla tamamlayan velilere sertifikaları verildi.
Sivas
'ın Şarkışla
ilçesinde açılan aile eğitimi kursunu başarıyla tamamlayan velilere sertifikaları verildi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Anafartalar Ortaokulu'nda açılan kursu başarıyla tamamlayan 42 kursiyere sertifikaları Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkan Vekili Cihat Gündoğdu
, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir tarafından verildi.
Rehberlik öğretmenleri Derya Elbeyli
ve Zekiye Özkök, 14 hafta süren kursun başarılı geçtiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:49 Kaynak: AA
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