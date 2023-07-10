Şarkışla'da Vinç ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Şarkışla'da Vinç ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı

10.07.2023 19:11

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada, vinç ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, Bayram Bilici ve oğlu Onur Bilici hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde vinç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Bayram Bilici ile oğlu Onur Bilici öldü, 4 kişi de yaralandı.

Şarkışla'da Vinç ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saat 14.30 sıralarında Şarkışla- Kayseri Pınarbaşı yolu Cemel beldesi kavşağında Halit Karahan yönetimindeki vinç ile Bayram Bilici idaresindeki hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Bayram Bilici ile yanında bulunan oğlu Onur Bilici olay yerinde hayatını kaybetti, yanlarında bulunan Fatma Bilici (43), Dilek Bilici (20) ve Ömer Bilici (10) ile vinç sürücüsü Halit Karahan yaralandı.

Şarkışla'da Vinç ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şarkışla'da Vinç ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı
Kaynak: DHA
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Kayseri Pınarbaşı, Bayram Bilici, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarkışla'da Vinç ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkışla'da Vinç ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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