Sivas'ın Şarkışla ilçesinde vinç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Bayram Bilici ile oğlu Onur Bilici öldü, 4 kişi de yaralandı.
Saat 14.30 sıralarında Şarkışla- Kayseri Pınarbaşı yolu Cemel beldesi kavşağında Halit Karahan yönetimindeki vinç ile Bayram Bilici idaresindeki hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Bayram Bilici ile yanında bulunan oğlu Onur Bilici olay yerinde hayatını kaybetti, yanlarında bulunan Fatma Bilici (43), Dilek Bilici (20) ve Ömer Bilici (10) ile vinç sürücüsü Halit Karahan yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Şarkışla'da Vinç ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika