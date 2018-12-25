Son Dakika Haberleri: Şarkışla'da Voleybol Turnuvası

Şarkışla'da Voleybol Turnuvası

2 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kaymakamlığının organize ettiği Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kaymakamlık Voleybol Turnuvası başladı.

Şarkışla'da Voleybol Turnuvası, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kaymakamlığının organize ettiği Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kaymakamlık Voleybol Turnuvası başladı.

İlçedeki spor salonunda oynanan ve 2 gruptan oluşan turnuvada 8 takım mücadele edecek. B Grubu'nda oynanan ilk karşılaşmada Müftülük takımı Emniyet takımını 3-0 mağlup etti.

A grubunda ise Çiçekspor takımı Oluşumspor'u 3-2 yendi.

Sporseverlerin ilgi gösterdiği turnuvanın finali 4 Ocak'ta oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:57 Kaynak: AA

Sivas, Şarkışla, voleybol, Spor
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