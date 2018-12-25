Şarkışla'da Voleybol Turnuvası
2 saat önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kaymakamlığının organize ettiği Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kaymakamlık Voleybol Turnuvası başladı.
Sivas
'ın Şarkışla
ilçesinde kaymakamlığının organize ettiği Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kaymakamlık
Voleybol Turnuvası başladı.
İlçedeki spor salonunda oynanan ve 2 gruptan oluşan turnuvada 8 takım mücadele edecek. B Grubu'nda oynanan ilk karşılaşmada Müftülük
takımı Emniyet takımını 3-0 mağlup etti.
A grubunda ise Çiçekspor takımı Oluşumspor'u 3-2 yendi.
Sporseverlerin ilgi gösterdiği turnuvanın finali 4 Ocak'ta oynanacak.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:57 Kaynak: AA
Trabzonspor, Abdülkadir Ömür İçin 30 Milyon Euro İstiyor
Beşiktaş, Atletico Madrid'in Hırvat Golcüsü Nikola Kalinic'i Gündemine Aldı
Cristiano Ronaldo'nun Boşluğunu Doldurmak İsteyen Real Madrid, Nabil Fekir'i Kadrosuna Katmak İstiyor
Galatasaraylı Taraftarların Eleştirdiği Eren Derdiyok, 3 Büyüklerin En Golcüsü Oldu