Şarkışla'da wushu sporcuları için iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Şarkışla'da wushu sporcuları için iftar programı düzenlendi

24.04.2022 10:39
Şarkışla'da wushu sporcuları için iftar programı düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde wushu sporcuları iftar programında bir araya geldi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde wushu sporcuları iftar programında bir araya geldi.

Wushu antrenörleri Samet ve Şengül Şahin çifti, Antalya'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda derece giren ve Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacak sporcular için Öğretmenevi'nde iftar programı düzenledi.

Samet Şahin, sporcuları arasındaki birlik ve beraberliği sağlamak, milli ve manevi değerleri ön planda tutmak için programı düzenlediklerini söyledi.

Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş ise sporculara başarı diledi.

Çocuklardan milli sporcu olmak için çaba göstermelerini isteyen Dolaş, şunları kaydetti:

"İleriki dönemlerde olimpiyatlar veya uluslararası yarışmalar oluyor. Burada Şarkışla'nın, Sivas'ın ismini bütün dünyaya duyurmanızı istiyoruz. Hocalarınız sizlere emek veriyor, sizler de gayret gösteriyorsunuz, hepinizi tebrik ediyorum. Her katıldığınız yarışmada ikişer, üçer madalya ile dönüyorsunuz, bunu takip ediyoruz. Sizlerle gurur duyuyorum."

Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt da başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti.

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Bulgaristan, Şarkışla, Sivas, Wushu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarkışla'da wushu sporcuları için iftar programı düzenlendi - Son Dakika


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