Son Dakika Haberleri: Şarkışla'da yangın ve kurtarma tatbikatı
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Şarkışla'da yangın ve kurtarma tatbikatı

1 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki bir okulda yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Şarkışla'da yangın ve kurtarma tatbikatı, System.String[]

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki bir okulda yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, senaryo gereği üst geçitte mahsur kalan bir öğrenci de kurtarıldı.

Okulun müdürü Halit Seyfullah Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangın ve kurtarma tatbikatı yaptık. Şarkışla itfaiyemiz ile ortaklaşa her yıl düzenlediğimiz tatbikatı bu sene biraz daha farklı planladık. Bu yıl ki etkinliğimizde, okulumuzda meydana gelen bir yangının öğrencilerimiz tarafından nasıl söndürülmesi gerektiğine itfaiyeci arkadaşlarımız destek oldu. Okulumuzun hemen yanında bulunan üst geçitte mahsur kalan bir öğrencimizi de tatbikat gereği kurtardık." diye konuştu.

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi matematik öğretmeni aynı zamanda afet hazırlık kulübü danışmanı Tülin Karaoğlan da "Öğrencilerimize yangın, yangının nedenleri ve yangında alınması gereken önlemler hakkında itfaiye ekipleri desteğiyle bilgiler verildi." dedi.

Şarkışla, Aydoğan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:39 Kaynak: AA
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