Şarkışla'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Şarkışla'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

07.05.2022 18:44
Şarkışla'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı önünde düzenlenen etkinlikte sürücülere broşür dağıtıldı, öğrencilere ve vatandaşlara yaya geçidinden geçişler uygulamalı anlatıldı.

Kaymakam Gökhan Dolaş, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, araçlar durdurulduktan sonra yaya geçidinden geçti.

Etkinlikte çocuklara kırmızı düdük hediye edildi.

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Cumhuriyet Caddesi, Trafik Haftası, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarkışla'da 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkışla'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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