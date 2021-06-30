Şarkışla'da Yaz Spor Okulları kapılarını açtı - Son Dakika

Şarkışla'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.

Açılış, Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Ayçiçek'in katılımıyla ilçedeki spor salonunda gerçekleştirildi.

Ayçiçek, açılışta yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle spora ara verdiklerini belirterek, "Salgın nedeniyle ara verdiğimiz spora, spor okullarımızla yeniden başlamanın sevinç ve mutluluğu içerisindeyiz. Özel sporcu ve bireylerimizi de her yıl olduğu gibi unutmuyoruz. Tüm engelli bireylerimizi de kurslarımıza bekliyoruz." dedi.

Kaymakam Aktan da öğrencilerle yaptığı sohbetin ardından bir süre basket oynadı.