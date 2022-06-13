İlçede ilk kez gerçekleştirilecek sınavın sorunsuz şekilde yapılması için tüm önlemleri alacaklarını belirten Dolaş, 18-19 Haziran'da yapılacak sınavın ilçedeki İsmet Yılmaz Fen Lisesi, Şarkışla Anadolu Lisesi , Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu ve 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şarkışla'da YKS toplantısı yapıldı - Son Dakika

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