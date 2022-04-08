Şarkışla'da yüksekokul öğrencileri polislere çay ve pasta ikram etti - Son Dakika
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Şarkışla'da yüksekokul öğrencileri polislere çay ve pasta ikram etti

08.04.2022 12:10
Şarkışla'da yüksekokul öğrencileri polislere çay ve pasta ikram etti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yüksekokul öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla görev başındaki polislere çay ve pasta ikramında bulundu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yüksekokul öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla görev başındaki polislere çay ve pasta ikramında bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ilçede görevli emniyet mensuplarının gününü kutlamak için harçlıklarıyla pasta aldı.

Okulun bulunduğu bölgeye gelen gençler, yanlarında getirdikleri pastaları, kaldıkları yurtta demledikleri çay ile burada uygulama yapan polis ekiplerine ikram etti.

Polisler de duyarlı davranışlarından dolayı gençlere teşekkür etti.

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Şarkışla, Polis, Sivas, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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