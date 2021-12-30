Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Yunus Emre yılı etkinlikleri kapsamında Yunus Emre'nin yaşamının konu alındığı tiyatro oyunu sahnelendi.
Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda Şarkışla Anadolu Lisesi'nden 15 öğrenci görev aldı.
Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, protokol üyeleri ve öğrencilerin izlediği oyunun ardından "Yunus Emre" konulu resim sergisi gezildi.
Dolaş ve beraberindekiler, programın hazırlanıp sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şarkışla'da Yunus Emre yılı dolayısıyla tiyatro gösterimi yapıldı - Son Dakika