Şarkışla'dan kısa kısa - Son Dakika

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, zabıtalarla emtia pazarında incelemelerde bulundu.

Esentepe Mahallesi'nde pazartesi günleri kurulan emtia pazarında tezgahtarlar ve vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Erdem, bol kazanç diledi.

Köyden getirdiği yumurta ve yoğurtları satan bir kadından köy yoğurdu alan Erdem, ilçedeki gezilerini devam ettireceğini, vatandaşlarla iç içe olacağını söyledi.

Hakim ve savcılardan ziyaret

İlçede görev yapan hakim ve savcılar, koridorlarına sokak tabelaları yerleştirilen, adalet, büro yönetimi, harita ve kadastro, muhasebe ve finansman alanlarında eğitimler verilen Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni gezdi.

Mesleki tanıtım kapsamında Şarkışla Cumhuriyet Başsavcısı Mücahit Çiçek, Cumhuriyet savcıları Özge Çatal ve Fatma Nagihan Çetin ile hakim Hidayet Günlü, içerisinde küçük duruşma salonunun da bulunduğu lisede öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Okulun müdürü Halit Seyfullah Aydoğan, misafirlerine okul hakkında bilgi vererek, "Okulumuzun ilk sokağı Şeyh Edebali Sokağı. Öğrencilerimiz teneffüslerde görüşmek konuşmak ya da bilgi alışverişinde bulunmak için sokak isimleri ile birbirlerine yer söyleyerek orada buluşuyorlar." dedi.



Hakim ve savcılar, daha sonra adalet bölümü öğrencilerinin sorularını cevapladı, mesleki deneyimlerini paylaştı.