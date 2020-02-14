Şarkışla Devlet Hastanesinde her türlü göz ameliyatı yapılabiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarkışla Devlet Hastanesinde her türlü göz ameliyatı yapılabiliyor - Son Dakika

Şarkışla Devlet Hastanesinde her türlü göz ameliyatı yapılabiliyor

6 saat önce

Şarkışla Devlet Hastanesinde şaşılık, katarakt, göz kapağı ve pterjum gibi her türlü göz ameliyatları başarıyla yapılıyor.

Şarkışla Devlet Hastanesinde her türlü göz ameliyatı yapılabiliyor, System.String[]

Şarkışla Devlet Hastanesinde şaşılık, katarakt, göz kapağı ve pterjum gibi her türlü göz ameliyatları başarıyla yapılıyor.

Şarkışla Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Ürdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göz polikliniğinde yaşanan yoğunluk nedeniyle hastanede 2. göz doktorunun göreve başladığını belirtti.

Hastanenin ilçe merkezi ve 95 köyün yanı sıra Altınyayla ve Gemerek ilçelerinden gelen hastalara da hizmet verdiğini belirten Ürdem, "Şarkışla'da bulunduğum 1,5 yıl içerisinde tarafımca yaklaşık 700 katarakt, 60 şaşılık, 100 göz kapağı olmak üzere binin üzerinde ameliyat gerçekleştirilmiştir." dedi.

Her gün poliklinikte ortalama 120-140 hasta muayene edildiğini aktaran Ürdem, şunları kaydetti:

"Her türlü ameliyatın yapıldığı hastanemizde hiçbir hastanın göz hastalıkları için başka hastanelere sevkine gerek kalmamaktadır. Aksine Şarkışla dışından Sivas, Kayseri, Nevşehir, Tokat gibi şehirlerden il merkezlerinden ve ilçelerinden hastanemiz göz polikliniğine yoğun ilgi ve başvuru olmaktadır. Artan hasta talebi ve artan göz ameliyatları dolayısıyla yeni göz hastalıkları uzmanı talebinde bulunulmuş ve 15 gün önce ataması gerçekleşmiştir. Hastanemize yeni göz cihazları alınarak ikinci göz polikliniği açılmıştır. Artık 2 göz polikliniği hizmet vereceğinden randevu almakta zorlanan hastalarımız polikliniğimize daha kısa sürede daha rahat başvurabileceklerdir. Hastanemiz göz hastalıkları yönünden tam bir merkez olmaya devam edecektir."

Başhekim Ürdem, hastaneye atanan göz doktoru Op. Dr Uğur Çiçek'e başarılar diledi.

Şarkışla Devlet Hastanesi, Şarkışla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi
Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı Son dakika: Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 19:22:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şarkışla Devlet Hastanesinde her türlü göz ameliyatı yapılabiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]