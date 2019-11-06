Son Dakika Haberleri: Şarkışla Devlet Hastanesinde organ bağışı standı açıldı
Son Dakika Güncel Şarkışla Devlet Hastanesinde organ bağışı standı açıldı

Şarkışla Devlet Hastanesinde organ bağışı standı açıldı

7 saat önce

Organ Bağış Haftası dolayısıyla Şarkışla Devlet Hastanesinde organ bağış standı açıldı.

Şarkışla Devlet Hastanesinde organ bağışı standı açıldı, System.String[]

Organ Bağış Haftası dolayısıyla Şarkışla Devlet Hastanesinde organ bağış standı açıldı.

İdari ve Mali İşler Müdürü Özcan Uzundal, Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü Emine Çetinalp ve Hastane Müdür Yardımcısı Esra Nergiz'in katkılarıyla açılan stantta organ nakli konusunda bilgiler veriliyor.

İdari ve Mali İşler Müdürü Uzundal, açılan stantta organ bağışı başvurularının aldığını belirtti.

Doktor ve organ nakli koordinatörlerinin vatandaşları bilgilendirdiğini aktaran Uzundal, organ nakli hakkında broşürlerle bilgilendirme yaptıklarını da söyledi.

Şarkışla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:26 Kaynak: AA
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