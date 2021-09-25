Şarkışla Devlet Hastanesinde yeni servis gurbetçi çiftin yaptığı bağışlarla açıldı - Son Dakika

Şarkışla Devlet Hastanesinde 10 yataklı yeni servis, gurbetçi çiftin yaptığı bağışlarla hizmete açıldı.

Gurbetçi çift Yusuf Ziya Doğan (76) ve Akkadın Doğan (76), Genel Cerrah Servisi'ndeki her bir oda için hasta başı monitörü, pulse oksimetre, EKG cihazı, tansiyon aleti, ateş ölçer, bilgisayar, televizyon, buzdolabı, hasta karyolası, refakatçı koltuğu, tedavi arabası, serum askısı, hasta yemek masası, çalışma koltuğu, komedin ve lavaboları Şarkışla Devlet Hastanesine bağışladı.

Servisin açılışı, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkan vekili Uğur Taş, İlçe Sağlık Gurup Başkanı Dr. Halil Atalay, Hastane Başhekimi Dr. Murat Yağmur ve Doğan çiftinin katılımıyla yapıldı.

Kaymakam Dolaş, hayırsever çifte teşekkür ederek, "Sizler gibi hayırseverler devletin yanında olduğu sürece, devletin yapamayacağı hiçbir şey kalmaz." dedi.

Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Özcan Uzundal da hastane hakkında bilgi vererek, "Hastanemiz 80 yatak, 13 branşta uzman doktor olmak üzere toplam 274 personel, 2 doğum salonu, 3 ameliyat masası, bilgisayarlı tomografi cihazı, 3 adet USG cihazı, 2 adet röntgen cihazı ve 1 adet EKO cihazı ile Şarkışlalı vatandaşlarımıza hizmet veriyor." diye konuştu.

Kaymakam Dolaş, gurbetçi çifte plaket takdim etti.