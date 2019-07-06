Son Dakika Haberleri: Şarkışla hayvan pazarında hareketlilik başladı
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Şarkışla hayvan pazarında hareketlilik başladı

1 saat önce

Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarlarından Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk yaşanmaya başladı.

Şarkışla hayvan pazarında hareketlilik başladı, System.String[]
Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarlarından Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk yaşanmaya başladı.
Kurbanlık almak isteyen vatandaşlarla satıcılar arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor.
Kurbanlık satışı yapmak için pazara gelen besicilerden Yunus Yılmaz, satışlardan umutlu olduklarını söyledi. Kurbanlık alacak vatandaşlara da uyarılarda bulunan Yılmaz, "Şu an kurban piyasası dişi sığırda hisse hisse bin 700, bin 800 liradan, erkek hayvanda 2 bin 300, 2 bin 400 liradan ve düvede 2 bin lira civarında." dedi.
Besicilerden İsmail Sarıtaş da kurbanlık fiyatlarının düşük olduğunu savunarak, zarar ettiklerini söyledi. Besicilerin zor durumda olduğunu öne süren Sarıtaş, yem fiyatlarının pahalı olmasından yakındı.
Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Feyzullah Doğan ise kuzuların 600-900 liradan, keçilerin 600-800 liradan, koyunların da 800 ile bin 300 liradan satışa sunulduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:52 Kaynak: AA
Yunus Yılmaz, Şarkışla, Türkiye, Güncel
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