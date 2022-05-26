"Şarkışla için el ele" istişare toplantısı düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, ilçenin sorunları ve çözümlerinin ele alındığı "Şarkışla için el ele" konulu istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Şarkışla Kaymakamlığı öncülüğünde Şemsi Efendi Konağı'nda gerçekleştirilen istişare toplantısına, Kaymakam Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Çiçek, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Alaattin Tinni, Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu, siyasi parti temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda, ilçede ilk kez yapılacak YKS'de alınacak güvenlik önlemleri, artış gösteren trafik kazaları, Kayseri-Sivas kara yolundaki EDS ve PTS çalışmaları, içme suyu, otopark, yaya kaldırımları gibi birçok konu başlığı ele alındı.

Kaymakam Dolaş, sorunların aşılabilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, çalışmaların takipçisi olacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Oğuz da altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların bu yıl sonuna kadar tamamının yapılacağını, arseniksiz suyun da haziran sonu temmuz başında musluklardan akacağını dile getirdi.