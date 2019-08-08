Son Dakika Haberleri: Şarkışla ilçesinde asfaltlama çalışması başladı
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Şarkışla ilçesinde asfaltlama çalışması başladı

36 dakika önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde alt yapıları tamamlanan yollarda asfaltlama çalışmalarına başlandı.

Şarkışla ilçesinde asfaltlama çalışması başladı, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde alt yapıları tamamlanan yollarda asfaltlama çalışmalarına başlandı.
İlçe genelinde yenileme çalışması yapılan kanalizasyon, su ve yağmur suyu hattının geçtiği yollarda kilit parke ve asfaltlama çalışmasının başladığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, çalışmalara aralıksız devam edileceğini söyledi.
Geçen yıl başlayan alt yapı çalışmasında ilçenin yaklaşık yüzde 80'nin kanalizasyon, su ve yağmur suyu hattının tamamlandığını belirten Oğuz, "İstiklal ve Damlaca mahallelerinde sokaklar kilit parke taşı ile döşendi. İstiklal Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları tamamlandı." dedi.
Esentepe Mahallesi'nde ise çalışmaların başlandığını dile getiren Oğuz, şunları kaydetti:
"Kısmet olursa yıl sonuna kadar ana arterlerdeki asfaltlama çalışmalarını tamamlayarak vatandaşı rahata kavuşturmaya çalışacağız. Çalışmalar nedeniyle yollardaki tozdan dolayı vatandaş büyük sıkıntı yaşıyor. Yapılan çalışma sadece bir mahalleyi kapsamıyor. Kale Mahallesi'nde alt yapı çalışması devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle ilçeye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı, hem vatandaşımızdan hem de ilçemize gelen misafirlerimizden özür diliyoruz."
Ahmet Turgay Oğuz, Şarkışla, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:18 Kaynak: AA
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