Şarkışla ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kütüphaneler Haftası münasebetiyle program düzenlendi.

Şarkışla 57. Halk Kütüphanesi salonunda düzenlenen programda kütüphane memuru Celil Kuşçu, faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Kuşçu, kütüphanede kayıtlı 28 bin kitap olduğunu, 4 bin 736 üyeleri bulunduğunu, pandemi öncesi günlük ortalama 100 kişinin kütüphaneyi ziyaret ettiğini söyledi.

Program sonunda Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, 1 yıl içerisinde kütüphaneyi en çok ziyaret eden 8 kişiye başarı belgesi ile çeşitli hediyeler verdi.