Şarkışla Jandarma Komutanı Cengiz görevine başladı

Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Teğmen Özgür Cengiz görevine başladı.

Şarkışla Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Özkan'ın, Batman Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına atanmasının ardından, bu göreve atanan Teğmen Özgür Cengiz görevi devraldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Cengiz, daha önce Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı görevinde bulundu.