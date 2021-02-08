Şarkışla Kaymakamı Aktan görevine başladı - Son Dakika

Şarkışla Kaymakamlığına atanan Necati Aktan, görevine başladı.

Aktan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağrında nice ozanlar, devlet adamları yetiştirmiş güzide ilçede görev yapacak olmanın heyecanı yaşadığını söyledi.

Daha müreffeh, daha yaşanabilir bir Şarkışla için ve Şarkışlalıların mutluluğu için çok çalışacaklarını belirten Aktan, şunları kaydetti:

"Kapımız hemşehrilerimize ardına kadar açık olacak. Derdi, sıkıntısı olan her vatandaşımızın derdine ve sıkıntısına çare olacağız. Bizler vatandaşlarımıza hizmet etmek için varız. Tüm kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla el birliği içinde ilçemizin refah düzeyinin yükseltilmesi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin arttırılması için gayret edeceğimizi bilmenizi isterim. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar ilçemize hizmet eden herkese teşekkür ediyor, tüm Şarkışlalı hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum."